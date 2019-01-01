رسميًا - مايكون جاهز لديربي الهلال

النصر بدأ اليوم استعداداته لمواجهة الزعيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، اكتمال شفاء البرازيلي مايكون بيريرا؛ لاعب الفريق، من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

البرازيلي كان قد غاب عن الملاعب خلال الفترة الماضية، إثر معاناته من تمزق في العضلة الخلفية، أبعده عن المشاركة في المباريات لمدة أربعة أسابيع.

وأوضح العالمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مايكون اجتاز الفحوصات والاختبارات للعب باستخدام أجهزة قياس الأداء العضلي، حيث أثبتت النتائج جاهزيته البدنية واللياقية والعضلية الكاملة للمشاركة في المباريات.

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يذكر أن النصر يستعد لمواجهة الهلال في 29 من مارس الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

العالمي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، صاحب الصدارة، وإن كان للأخير مباراة مؤجلة.