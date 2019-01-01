رسميًا.. مانشستر يونايتد يفشل في التأهل لدوري الأبطال بعد التعادل مع هدرسفيلد

فريق الشياطين الحُمر يفشل في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج بعد التعادل مع هدرسفيلد

فيسبوك تويتر محمد عماد

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام مضيفه هدرسفيلد تاون بهدفٍ لكل فريق، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب غالفارم في إطار الأسبوع السابع والثلاثين من البريميرليج.

الضيوف تقدموا مبكرًا عن طريق اللاعب سكوت مكتوميناي في الدقيقة الثامنة من عُمر المباراة، وحافظوا على تقدمهم حتى نهاية الشوط الأول.

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في الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض أول الهابطين رسميًا من البريميرليج إدراك التعادل من أجل وداع لائق للكبار، وهو ما نجح فيه بالفعل عن طريق إسحاق مبينزا في الدقيقة 60.

حاولت كتيبة المدرب أولي جونار سولشار التقدم مرة أخرى والظفر بالنقاط الثلاث، ولكن دون جدوى، حيث تمسك هدرسفيلد تاون بالنتيجة، ليظفر كل فريق بنقطة وحيدة.

بهذه النتيجة تبخرت آمال مانشستر يونايتد رسميًا في احتلال المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بعد أن ارتفع رصيده إلى ست وستين نقطة في المركز السادس بفارق أربع نقاط عن توتنهام هوتسبر صاحب المركز الرابع.