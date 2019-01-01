رسمياً | مانشستر يونايتد يعلن تعيين سولشار بشكل دائم

النرويجي قائداً لمانشستر لثلاثة مواسم مقبلة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن مانشستر يونايتد تعيين أولي جونار سولشار مدرباً للفريق بشكل دائم بعدما كان يحتل المنصب كمؤقت حتى نهاية الموسم.

ونجح سولشار في إعادة يونايتد للمسار الصحيح بعد بداية متعثرة للموسم مع جوزيه مورينيو، إذ أعاد الفريق للتنافس على المربع الذهبي ووصل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وأعلن مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي أن سولشار سيصبح مدرباً دائماً للفريق في المواسم الثلاث المقبلة بعد سجله المميز منذ تعيينه في ديسمبر الماضي.

وحقق سولشار 14 انتصاراً وتعادلين وثلاث هزائم في 19 مباراة منذ استلامه تدريب الفريق في 19 ديسمبر الماضي.

أسطورة مانشستر يونايتد يطالب النادي بتعيين سولشار كمدرب دائم

رسميًا - سولشاير مديرًا فنيًا لمانشستر يونايتد بعقد دائم يمتد إلى ثلاث سنوات! 👨‍🏫 pic.twitter.com/4nvOat3w13 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 28, 2019

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وعلق سولشار على الأمر قائلاً للموقع الرسمي: "منذ وصولي وشعرت أنني في منزلي، كان فخراً كبيراً أن أكون لاعباً هنا وكذلك هو الأمر مدرباً".

وأضاف: "التجربة التي عشتها الأشهر الماضية أمراً رائعاً وأريد أن أشكر الجميع على مساعدتي في تلك الفترة وتحقيق حلمي".

ومن جانبه، عبر إد وودوارد، رئيس النادي، عن سعادته بالقرار: "الأمر لا يتعلق فقط بالنتائج والأداء، ولكن الخبرة التي أضافها سولشار كلاعب ومدرب وتفهمه ثقافة النادي وتشجيع الشباب، كل هذا أثبت أنه الشخص المناسب للمنصب".

وسيكون لقاء واتفورد بالبريميرليج السبت المقبل الأول لسولشار في منصبه بشكل دائم مع مانشستر يونايتد.