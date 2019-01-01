رسميًا - مانشستر يونايتد يعلن عن تجديده لماركوس راشفورد

نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يعلن بشكل رسمي عن نجاحه في تجديد تعاقد نجمه ماركوس راشفورد حتى ٢٠٢٣.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل رسمي عن تجديد تعاقد لاعبه الشاب ماركوس راشفورد حتى موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الموقع الإلكتروني للنادي وأكد من خلاله أن العقد سيتضمن شرطًا يسمح له بالاستمرار لموسم إضافي.

وأعرب اللاعب عن سعادته الغامرة بعد تجديد التعاقد، وأكد أن نادي مانشستر يونايتد يعد كل شيء بالنسبة له حيث انضم له في عمر صغير.

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وقال راشفورد: "مانشستر يونايتد يعني كل شيء في حياتي، لقد انضممت للنادي وأنا في السابعة من عمري، وتشكلت شخصيتي هنا سواء على مستوى رياضي أو شخصي، وارتداء هذا القميص يعد امتيازًا خاصًا".

وأضاف: "أريد أن أشكر سولشار وطاقم العمل على كل شيء قاموا به من أجلي، هم يقومون بتعليمنا الكثير ويساهمون في تطوير ما نقدمه، وسأقدم كل شيء تستحقه جماهير الفريق".

ومن جانبه أعرب سولشار أيضًا عن سعادته بالتمديد وقال: "هو واحد من أكثر الإنجليزي الشباب موهبة، لاعب مذهل ولديه موهبة طبيعية وسرعة وطاقة كبيرتان".

جدير بالذكر أن راشفورد ارتبط اسمه ببرشلونة وعدة أندية آخرى في الأشهر الأخيرة لكن الأمر لم يرتق لمستوى المفاوضات.