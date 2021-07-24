رسميًا .. مانشستر يونايتد يعلن التجديد لسولشاير

النادي الإنجليزي يجدد الثقة في مدربه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم، السبت، عن تجديد عقد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير لمدة 3 سنوات.

سولشاير جاء بدلًا من البرتغالي جوزيه مورينيو في 2018، وكان يتبقى على عقده ما يقرب من عام ونصف، قبل التوقيع على عقد جديد.

صحيفة "ميرور" البريطانية أشارت إلى أن سولشاير سيحصل على 25 مليون جنيه استرليني على مدار عقده الجديد، مع إمكانية إضافة عام آخر.

ماذا قال مدرب مانشستر يونايتد بعد التجديد؟

الموقع الرسمي للشياطين الحمر نشر تصريحات سولشاير التي قال فيها:"الجميع يعلم شعوري تجاه هذا النادي، لذلك أشعر بسعادة كبيرة بعد التوقيع على هذا العقد".

وأضاف:"من المثير التواجد في مانشستر يونايتد، قمنا بتشكيل مجموعة مميزة من اللاعبين، وهناك حالة من التوازن بين الخبرة والشباب المتعطش للنجاح".

وتابع:"لا أتحمل الانتظار للعودة مرة أخرى إلى أولد ترافورد ورؤية الجماهير في الملعب خلال الموسم القادم بشكل كامل".

ماذا قدم سولشاير مع مانشستر يونايتد؟

النرويجي لم يحصل على أي بطولة حتى الآن مع الشياطين الحمر، لكنه ساهم بشكل كبير في تحسن مستوى الفريق.

"It is an exciting time for Manchester United, we have built a squad with a good balance of youth and experienced players that are hungry for success.



"I can’t wait to get out in front of a packed Old Trafford and get this campaign started."



Ole ❤️ pic.twitter.com/sXCWmJkuAQ — Manchester United (@ManUtd) July 24, 2021

مانشستر حصل على المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي الذي خسره أمام فياريال.

هل يستحق النرويجي التجديد؟

الطريقة التي أنهى بها نجم مانشستر السابق الموسم الماضي، تؤكد أنه يستحق فرصة جديدة في الموسم المقبل رغم عدم الفوز بأي بطولات.

الأجواء تغيرت كثيرًا في اتجاه إيجابي داخل أولد ترافورد بعد رحيل مورينيو، بسبب الشعبية التي يحظى بها سولشاير بين اللاعبين.

الصفقات التي يسعى النادي لإبرامها مثل ليون جوريتسكا ورافاييل فاران بعد ضم جادون سانشو، ستساعد النرويجي على إضافة المزيد من الجودة لمشروعه.

الموسم القادم سيكون في غاية الأهمية لسولشاير، لا بديل عن الفوز ببطولة، وإلا سيكون الرحيل مصيره بنسبة كبيرة.

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