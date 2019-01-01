رسميًا | مانشستر يونايتد يجدد عقد مارسيال

تعرف على عقد مارسيال الجديد مع مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تمديد عقد أنطوان مارسيال حتى 2024 بعد شائعات اقتراب اللاعب من مغادرة النادي.

صاحب الـ 23 عامًا لعب 162 مباراة مسجلًا 46 هدفًا وكانت أول مباراة له ضد ليفربول في سبتمبر 2015.

وقال مارسيال في تصريحات للموقع الرسمي بعد التمديد: "أحب فترتي في الفريق منذ اليوم الذي جئت فيه هنا حتى الآن، وأشعر دائمًا بأنني بين عائلتي وإنّه لم دواعي سروري الاستمرار هنا".

وتابع: "أود شكر المدير الفني، أوليه سولشار، وكذلك الجمهور على الدعم والمساندة وأتمنى حصد البطولات خلال السنوات المقبلة وأكون عنصر إضافة للفريق",

Today just got a whole lot better! 😄 #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) January 31, 2019

من جانبه علّق أوليه سولشار على تمديد أنطوان لعقده بقوله: "مارسيال موهوب بالفطر وأي مدرب يرغب في التعاقد معه. بالنسبة للاعب شاب يتمتع بعقلية كبيرة مما يجعله استثنائيًا".

واختتم: "مانشستر يونايتد هو الفريق المثالي لسولشار وأتمنى أن يتطور ويقدم مستويات أفضل وسعيد بأنّه وقّع على عقد طويل الأمد".

وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أنّ مارسيال وافق على التمديد.

مارسيال عانى مع المدير الفني السابق للشياطين الحمر، جوزيه مورينيو، وكان قريبًا من مغادرة النادي.