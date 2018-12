رسميًا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد سمولينج

أعلن مانشستر يونايتد رسميًا عن تمديد عقد مدافعه كريس سمولينج حتى عام 2022.

اللاعب البالغ من العُمر 29 عامًا كان من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، قبل أن يتوصل لاتفاق مع الشياطين الحُمر بتجديد عقده لثلاث سنوات إضافية مع خيار التمديد لسنة إضافية رابعة.

اللاعب الدولي الإنجليزي يلعب في صفوف مانشستر يونايتد منذ عام 2010 بعد قدومه لقلعة أولد ترافورد من فريق فولهام على يد المدرب الأسبق للشياطين الحمر سير أليكس فيرجسون.

"It's a great feeling to know the manager and the club back me, I'm looking forward to repaying them!"



