رسميًا | مانشستر يونايتد يجدد عقد بيريرا

تعرف على العقد الجديد للاعب مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تمديد عقد أندرياس بيريرا حتى 2023 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

بيريرا، 23 عامًا، انضم إلى أكاديمية الشياطين الحمر في 2011-2012 ولعب 35 مباراة مع الفريق الأول.

وقال بيريرا في تصريحات للموقع الرسمي: "قضيت فترة طويلي في مانشستر وأعتبر المدينة والفريق وطني وسعيد للغاية للاستمرار لسنوات إضافية في مسيرتي هنا. المدرب أظهر إيمانًا كبير بقدراتي وأتطلع للموسم المقبل".

وتابع: "أعلم أنّه يجب علينا العمل بقوة منذ اليوم الأول في الفترة التحضيرية للموسم الجديد وسوف أقدم كل ما لديّ لأجل النادي اليوم وغدًا. أشكر عائلتي التي منحتني ثقتها والرب الذي ساعدني على الحصول على هذه الفرصة".

✍️ @AndrinhoPereira has put pen to paper on a new #MUFC deal 👍 — (@ManUtd) July 5, 2019

من جانبه، علّق المدرب أوليه جونار سولشار على قرار التمديد بقوله: "أندرياس لاعب تخرج في الأكاديمية ويفهم جيدًا قيم ومعاني مانشستر يونايتد، ورغم أنّه قادم من بلد آخر، لكنّه جزء من النادي".

واختتم: "أندرياس أصبح عضوًا هامًا في تشكيل الفريق بما يمتلكه من طاقة وعمل متواصل. إنّه يعمل كل يوم ويمتلك شخصية كبير قابلة للتطور. أتطلع للعمل معه في الموسم المقبل".

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن تجديد عقد ماركوس راشفورد منذ أيام.