رسميًا | مانشستر يونايتد يتعاقد مع دانيال جيمس

حسم نادي مانشستر يونايتد أول صفقات الفريق في الصيف الجاري بالتعاقد مع دانيال جيمس من سوانزي سيتي.

جيمس لفت الأنظار الموسم الماضي مع فريقه الويلزي وسجل خمس مرات في 38 مباراة مع فريقه بالدرجة الإنجليزية الأولى.

وأعلن النادي في بيان رسمي إتمام صفقة الـ 21 عامًا دون الكشف عن التفاصيل الصفقة، إلا أنّ التقارير الصحفي تؤكد وصول قيمتها إلى 15 مليون إسترليني..

We're delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC .



Further details will be revealed in due course.