رسميًا.. مانشستر يونايتد الأكثر حصولًا على ركلات جزاء في تاريخ البريميرليج

مانشستر يونايتد الأكثر حصولًا على ركلات جزاء في تاريخ البريميرليج في موسم واحد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح مانشستر يونايتد أكثر فريق يحصل على ركلات جزاء خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز مانشستر يونايتد مساء اليوم على ضيفه ويست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مانشستر يونايتد هدفيه عن طريق النجم الفرنسي بول بوجبا، حيث سجلهما من ركلتي جزاء.

وبركلتي الجزاء اللتان احتسبا للشياطين الحمر اليوم، يكون مانشستر يونايتد قد حصل على 12 ركلة جزاء خلال الموسم الحالي في البريميرليج.

وبذلك تخطى مانشستر يونايتد رقمه السابق في موسم 2012 ورقم كريستال بالاس في الموسم الحالي بـ 11 ركلة جزاء.

توخيل: نيكولاس بيبي؟ من الممكن أن يكون معنا مستقبلًا

يذكر أن مانشستر يونايتد قد وصل إلى المركز الخامس بانتصاره اليوم على ويست هام يونايتد في انتظار مباراة تشيلسي أمام ليفربول غدًا الأحد.