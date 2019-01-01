رسميًا - مانشستر سيتي يمدد تعاقده مع إيمريك لابورت

نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يعلن عن نجاحه في تمديد تعاقد لاعبه الفرنسي إيمريك لابورت نجم أتلتيك بلباو السابق الذي انضم لهم في يناير من العام الماضي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن نجاحه في تمديد تعاقده مع اللاعب الفرنسي إيمريك لابورت نجم أتلتيك بلباو السابق.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني وأكد من خلاله أن اللاعب قد مدد تعاقده مع الفريق لمدة عامين إضافيين.

وكتب النادي في بيانه: "إيمريك لابورت قد وقع على عقود جديدة مع مانشستر سيتي وسيبقى مع الفريق حتى 2025".

قبل تشيلسي - برشلونة وريال مدريد وفرق واجهت عقوبة الحرمان من التعاقدات

وقال اللاعب: "لم أكن أكثر سعادة مما أنا عليه الآن بالتوقيع على عقد طويل الأمد، لقد شعرت بالترحيب منذ يومي الأول هنا من قبل بيب واللاعبين".

وأضاف: "النادي قدم كل شيء لي من أجل أن أطور من نفسي، وأشعر أنني أصبحت أفضل هنا، ويمكنني فقط أن أتحسن عما أنا عليه الآن".

فشل انتقال هازارد إلى مدريد وحسم مصير ساري وهيجواين - ما هي توابع عقوبة تشيلسي؟

واختتم تصريحاته: "أريد أن أحقق الألقاب في المستقبل رفقة الفريق، وأشعر أن مانشستر سيتي هو المكان الصحيح من أجل تلبية ذلك الطموح".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم لصفوف مانشستر سيتي قادمًا من أتلتيك بلباو في يناير الماضي مقابل 57 مليون جنيه استرليني وأصبح من أهم عناصر تشكيلة بيب جوارديولا.