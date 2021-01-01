رسميًا .. مانشستر سيتي يعلن ضم نيمار الجديد

موهبة خطفها السيتي..

تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع كايكي دا سيلفا تشاجا والمعروف في البرازيل بنيمار الجديد الذي اختار اللعب تحت قيادة جوارديولا قادمًا من نادي فلومينينسي.

وذكر متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز خلال بيانه الرسمي أن كايكي سينضم إلى صفوفه مطلع العام المقبل قادمًا من فريقه البرازيلي بعد نهاية الموسم الحالي في بلاده.

وشغل النجم البرازيلي الصاعد وصاحب الـ 17 عامًا الرأي العام في البرازيل، حتى أن عدد كبير لقبه بنيمار الجديد بسبب تشابه أسلوب لعبه مع أسلوب لعب نجم باريس سان جيرمان.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، فإن الاتفاق قد تم بالفعل قبل فترة بعد صراع لم يطل، ومانشستر سيتي ينتظر توقيع اللؤلؤة البرازيلية الشابة، التي ستوضع تحت قيادة بيب جوارديولا في يونيو 2022.

وسيتلقى نادي فلومينينسي البرازيلي، وهو النادي الذي يمتلك حقوق كايكي، مبلغًا يقارب 10 ملايين يورو مقابل انتقاله إلى مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ذلك سيكون بالإضافة إلى نسبة من البيع المستقبلي للاعب كرة القدم الشابالذي فاز بالدوري البرازيلي تحت 17 عامًا في عام 2020، وحصل على المركز الثاني في كأس البرازيل لفئة الشباب.

من أجل عيون جوارديولا .. نيمار الجديد إلى مانشستر سيتي

يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويقدم نتائج مميزة مؤخرًا على الرغم من الانطلاقة السيئة للموسم والتي أثارت الكثير من الجدل حول بيب جوارديولا.