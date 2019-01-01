رسميًا | مانشستر سيتي يجدد عقد زينتشينكو حتى 2024

تعرف على أحدث المجددين لعقدهم في مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي تمديد التعاقد مع أولكسندر زينتشنكو، صاحب الـ 22 عامًا، حتى 2024.

الدولي الأوكراني انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في 2016 وأصبح جزءًا رئيسيًا من كتيبة بيب جوارديولا الموسم المنصرم.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي: "من الصعب التعبير عن مدى سعادتي بهذا الأمر، هدفي الاستمرار لأطول فترة ممكنة والتطور وتقديم أفضل ما لديّ".

وتابع: "أثبتنا في الموسم المنتهي أننا فريق قادر على تحقيق النجاح، ولا يمكن أن أنسى الدور الذي لعبته خلال هذه الفترة والظهور بمستوى طيب".

من جانبه علّق تكسيكي بيجيريستاين، المدير الرياضي للسيتزنز، على التمديد بقوله: "زينتشينكو لاعب رائع وأظهر ذلك في الموسمين الماضيين".

وأردف: "لا يمتلك فقط موهبة استثنائية ولكن أيضًا قدم يسرى مميزة، إنّه لاعب يحاول أن يكون الأفضل".

واختتم: "تطوره خلال الفترة الأخيرة وتصرفاته داخل الملعب تعكس إمكانيات اللاعب التي تضمن مستقبلًا أفضل لمانشستر سيتي".

وكان مانشستر سيتي قد جدد عقد كايل والكر رغم شائعات الاقتراب من ضم جواو كانسيلو من يوفنتوس.

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي حقق الثلاثية المحلية خلال الموسم الماضي بالفوز بالدوري وكأس الرابطة وكذلك كأس الاتحاد.