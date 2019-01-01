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رسميًا | مانشستر سيتي يجدد تعاقد برناردو سيلفا

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كتيبة جوارديولا من أجل راحة نفسية أكبر

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تجديد عقد متوسط الميدان البرتغالي برناردو سيلفا إلى عام 2025.

ويأتي ذلك التجديد نظرًا لما يقدمه اللاعب في الموسم الجاري، عقب انضمامه لصفوف السيتيزين من الموسم الماضي.

البرتغالي البالغ 24 عامًا، أنضم لصفوف سيتي قادماً من موناكو ليخض 93 مباراة.

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وعلق اللاعب على تجديد تعاقده عبر موقع النادي الرسمي: "أنه لشرف أن أجدد تعاقدي مع النادي، لقد قدموا لي كل شيء يحتاجه اللاعب من أجل تلبية رغباته ولا يوجد مكان آخر أود الذهاب له".

وتابع: "أردت البقاء طويلاً عندما عرفت رغبة النادي في ضمي، أحب النادي والمدرب واللاعبين والجماهير، أسلوبي في كرة القدم يشعرني بالاستمتاع، وأركز على تحقيق البطولات، لقد أعطوني الفرصة الأفضل لتحقيق هذا".

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وخاض البرتغالي 33 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده وسجل 3 أهداف.

كما أصبح قطعة مهمة في خطط جوارديولا الموسم الجاري، بخوض 40 مباراة وتسجيل 9 أهداف.

ونجح في الفوز مع السيتي بأربع ألقاب، لقب الدوري الإنجليزي، ولقبين لكأس الرابطة الإنجليزي والدرع الخيرية.

 

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