رسميًا | مانشستر سيتي يتعاقد مع رودري

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني دفع مانشستر سيتي قيمة الشرط الجزائي في عقد رودريجو هيرنانديز والتعاقد معه.

أتلتيكو مدريد تعاقدت مع ماركوس يورنتي من ريال مدريد مما مهد الطريق لمغادرة رودري.

وذكر الروخي بلانكوس في بيان رسمي أنّ مانشستر سيتي دفع 70 مليون يورو في الاتحاد الإسباني صباح اليوم، الأربعاء، ليحصل على خدمات رودري.

pays Rodrigo's buyout clause at LaLiga headquarters. The player has unilaterally terminated his contract with our club.

