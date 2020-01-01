رسميًا .. مانشستر سيتي يتعاقد مع دياز ويتخلص من أوتامندي

النادي البرتغالي أعلن إتمام الصفقة

أعلن بنفيكا البرتغالي رحيل روبن دياز إلى صفوف مانشستر سيتي في صفقة بلغت 68 مليون يورو (62 مليون إسترليني) مع ضم نيكولاس أوتامندي في صفقة منفصلة.

مانشستر سيتي سقط أمام ليستر سيتي بخماسية مقابل هدفين في أسوأ هزيمة يتعرض لها المدرب بيب جوارديولا.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع ناثان أكي من صفوف بورنموث لتدعيم خط الدفاع، لكن جوارديولا يرغب في جلب مدافع آخر.

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وذكر بنفيكا في بيان رسمي رحيل دياز إلى صفوف مانشستر سيتي في صفقة وصلت إلى 62 مليون إسترليني.

وبعد دقائق أعلن النادي البرتغالي التعاقد مع أوتامندي مقابل 15 مليون يورو أو ما يعادل 13.67 مليون إسترليني.

وكان صاحب الـ23 عامًا قد تخرج في أكاديمية بنفيكا وشارك مع الفريق الأول بداية من موسم 2017-2018.

مانشستر سيتي قد يخسر خدمات إيريك جارسيا، مدافع الفريق، الذي يرغب في العودة إلى صفوف برشلونة ويرفض تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2021.

جدير بالذكر أنّ جوارديولا صرف العديد من الأموال على صفقات في قلب الدفاع لكن الفريق لا يزال يعاني ويستقبل العديد من الأهداف.