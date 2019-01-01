رسمياً | مانشستر سيتي يتعاقد مع البديل المحتمل لساني

لشبونة يصدر لاعباً لسيتي، فهل سيعلن قريباً عن مصير برونو؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن سبورتينج لشبونة البرتغالي عن توصله لاتفاق بشأن انتقال لاعبه الواعد فيليكس كوريا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

جاء ذلك وفقاً لما نشره سبورتينج عبر موقعه الرسمي قبل دقائق.

وكان اللاعب قد ارتبط بالانتقال إلى برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي أيضاً، قبل أن تستقر وجهته صوب بطل البريميرليج.

ويلعب كوريا -18 عاماً- المولود في يناير 2001 في صفوف المنتخب البرتغالي تحت 19 عاماً.

ويملك لشبونة لاعباً إضافياً يرتبط بالانتقال إلى البريميرليج، وهو نجم الوسط برونو فيرنانديز المتنازع عليه من مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر بحسب التقارير الصحفية.

يذكر أن الواعد البرتغالي يشغل مركز الجناح الأيمن، وقد يكون دعماً مفيداً للفريق الأول حال رحيل ليروي ساني المنتظر إلى بايرن ميونيخ الألماني.