رسميًا - مالكوم ينتقل من برشلونة لزينيت سانت بطرسبرج الروسي

نادي زينيت الروسي يعلن بشكل رسمي عن انضمام اللاعب البرازيلي مالكوم قادمًا من برشلونة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي زينيت الروسي عن انضمام اللاعب البرازيلي مالكوم، نجم بوردو السابق قادمًا من برشلونة ولمدة خمس سنوات.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله على التوصل لاتفاق مع برشلونة واللاعب على الانضمام لصفوفه.

وكلفت الصفقة النادي الروسي حوالي ٤٠ مليون يورو يدفعهم بشكل نهائي لبرشلونة، بالإضافة لخمس ملايين يدفعهم كإضافات لاحقًا.

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وكان اللاعب قد انضم لصفوف برشلونة في الموسم الماضي قادمًا من بوردو الفرنسي حيث لعب هناك ٩٦ مباراة وسجل ٢٣ هدفًا وصنع ١٦.

بينما لعب في برشلونة ٢٤ مباراة طوال الموسم في كل البطولات وسجل أربعة أهداف وصنع هدفين، وحقق لقب الدوري الإسباني رفقة الفريق.

جدير بالذكر أن مالكوم كان قريبًا من الانضمام لروما الإيطالي في الصيف الماضي قبل أن يتدخل برشلونة في الصفقة ويحصل على خدماته باللحظات الأخيرة.