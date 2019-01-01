الدوري التركي الممتاز

رسميًا - مالطية سبور يتعاقد مع غيلان الشعلالي لمدة 3 سنوات

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غيلان الشعلالي
غيلان الشعلالي من أبرز اللاعبين في المنتخب التونسي في أمم إفريقيا

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أعلن نادي مالطية سبور التركي، عن ضم التونسي غيلان الشعلالي لاعب وسط الترجي ، رسميًا اليوم الإثنين، لتدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وقدم الشعلالي موسمًا رائعًا مع الترجي التونسي، وأيضًا مع منتخب نسور قرطاج في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 حيث ودعوا من دور نصف النهائي.

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وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، التعاقد مع الشعلالي بعقد لمدة 3 سنوات قادمة.

وقال مالطية سبور عبر "تويتر": "مرحبًا بك غيلان الشعلالي في مالطية سبور، نتيجة للمفاوضات الأخيرة، وقع النادي عقدًا مع غيلان الشعلالي لمدة 3 سنوات".

ودخل الشعلالي في الفترة الأخيرة ترشحيات الكثير من الأندية بعد أداءه مع الترجي التونسي، حيث كان الأهلي المصري يسعى لضمه.

ويعد اللاعب من الركائز الأساسية في منتخب تونس، والترجي التونسي في خط الوسط، ويتوقع أن يقدم أداءًا مميزًا مع مالطية سبور.

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