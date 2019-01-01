رسميًا - مالطية سبور يتعاقد مع غيلان الشعلالي لمدة 3 سنوات

غيلان الشعلالي من أبرز اللاعبين في المنتخب التونسي في أمم إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي مالطية سبور التركي، عن ضم التونسي غيلان الشعلالي لاعب وسط الترجي ، رسميًا اليوم الإثنين، لتدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وقدم الشعلالي موسمًا رائعًا مع الترجي التونسي، وأيضًا مع منتخب نسور قرطاج في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 حيث ودعوا من دور نصف النهائي.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، التعاقد مع الشعلالي بعقد لمدة 3 سنوات قادمة.

وقال مالطية سبور عبر "تويتر": "مرحبًا بك غيلان الشعلالي في مالطية سبور، نتيجة للمفاوضات الأخيرة، وقع النادي عقدًا مع غيلان الشعلالي لمدة 3 سنوات".

Yeni Malatyaspor’umuza hoş geldin Ghaylen Chaaleli💪



Bugün yapılan son görüşmeler sonucu, Yeni Malatyaspor’umuz, merkez orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.💪#YenidenBirEfsane 👊 pic.twitter.com/TiZK0ioRBy — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) July 22, 2019

ودخل الشعلالي في الفترة الأخيرة ترشحيات الكثير من الأندية بعد أداءه مع الترجي التونسي، حيث كان الأهلي المصري يسعى لضمه.

ويعد اللاعب من الركائز الأساسية في منتخب تونس، والترجي التونسي في خط الوسط، ويتوقع أن يقدم أداءًا مميزًا مع مالطية سبور.