رسميًا - ماريو سفيتانوفيتش مديرًا فنيًا للوحدة السعودي

الوحدة تعاقب عليه ثلاثة مدربين الموسم الماضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الوحدة السعودي اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش، لتولي المهمة الفنية للفريق بالموسم المقبل ولمدة موسم واحد فقط.

الوحدة تعاقد عليه الموسم الماضي ثلاثة مدربين؛ فابيو كاريلي وأحمد حسام "ميدو"، وألفارو فيدال الذي اختتم الموسم مع العنابي.

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وضمن الجهاز الفني الجديد للوحدة كل من إيفو ميليتش مساعد أول، عيسى المحياني مساعد ثان، وماركو برينتوفيتش مدرب لياقة، وبويان إيزيلوفيتش مدرب لحراس المرمى.

يذكر أن فيتانوفيتش رحل مؤخرًا عن تدريب دينامو زغرب الكرواتي، وخاض معه 33 مباراة، خسر منها ثلاث فقط، ليتوج في الأخير بطلًا للدوري.

وسبق للكرواتي العمل في منتخب بلاده الأول كمحللٍ للأداء بكأس العالم 2014، كذلك حصل على جائزة أفضل مدرب ببلده عام 2018.