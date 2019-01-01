رسميًا - مارك نوبل رابع هدافي البريميرليج تاريخيًا من ركلات الجزاء

مارك نوبل خلف آلان شيرار وفرانك لامبارد وستيفين جيرارد على سلم هدافي البريميرليج من ركلات الجزاء

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

انفرد مارك نوبل نجم ويست هام يونايتد بالمركز الرابع على سلم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث ركلات الجزاء.

وسجل نوبل هدفًا لويست هام يونايتد في شباك نادي واتفورد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف من ركلة جزاء، في المباراة التي انتهت بفوز ويست هام خارج قواعده بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبهذا الهدف، يرفع مارك نوبل رصيده من الأهداف المسجلة من ركلات جزاء في البريميرليج إلى 25 هدفًا خلال مسيرته.

وبذلك يحتل المركز الرابع خلف كل من آلان شيرار صاحب المركز الأول بـ 56 هدفًا من ركلات جزاء، خلفه فرانك لامبارد بـ 43 هدفًا، ثم ستيفين جيرارد برصيد 32 هدفًا.

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يذكر أن هدفي ويست هام يونايتد الآخرين سجلهما الوافد الجديد سباستيان هولر، ليقود رفقة نوبل الهامرز إلى تحقيق انتصار هام وصعب.