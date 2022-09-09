رسميًا | مارسيل كولر يخلف سواريش في تدريب الأهلي

أنهى مجلس إدارة النادي الأهلي المصري الجدل أخيرًا وحسم ملف مديره الفني الشائك للغاية، حيث أعلن مساء اليوم الجمعة تعاقده مع السويسري مارسيل كولر لقيادته خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش.
العملاق القاهري كان قد عين سواريش بعد انفصاله عن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي في نهاية يونيو الماضي، ولكن المدرب السابق لنادي جبل فيسنتي البرتغالي لم يُقدم الأداء والنتائج المطلوبة ولذا قررت الإدارة الأهلاوية الإطاحة به عقب نهاية الموسم وخسارة الدوري المصري وكأس مصر نسخة 2020-2021.
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بعد خيارات عديدة .. الأهلي يستقر على كولر
الأهلي ارتبط خلال الأسبوعين الأخيرين بالعديد من المدربين خاصة من ألمانيا وسويسرا والبرتغال، وقد ارتفعت أسهم الإيطالي أوزيبيو دي فرانشيسكو مؤخرًا، لكن الخيار ذهب أخيرًا لكولر الذي لم يعمل مع أي فريق منذ نهاية تجربته مع بازل في نهاية أغسطس 2020.
وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن العقد مع كولر يمتد لموسمين قادمين، مشيرًا إلى أن المدرب سيصطحب معه 3 مساعدين، مدربًا ومدرب أحمال ومحلل أداء.
ورغم أن الحديث كان طوال الأسبوع الماضي حول تواجد حسام غالي في أوروبا للتفاوض والتوقيع مع المدرب القادم، إلا أن بيان الأهلي أوضح أن أمين الصندوق خالد مرتجي ومدير التعاقدات أمير توفيق هما من تواجدا في سويسرا مؤخرًا بتكليف من الرئيس محمود الخطيب وحسما التفاوض ووقعا العقود مع كولر.
من هو كولر المدير الفني الجديد للأهلي المصري؟
المدرب صاحب الـ61 عامًا صاحب تجربة طويلة في الملاعب الأوروبية حيث بدأ مسيرته التدريبية عام 1992 كمدرب مساعد في جراسهوبرز الذي قضى بين صفوفه كامل مسيرته كلاعب وحقق معه الدوري السويسري 7 مرات.
تقدم كولر خطوة للأمام في مسيرته وتولى منصب المدير الفني لفريق فيل 1900 عام 1997، وعمل بعدها مع عدة أندية أبرزها بوخوم وكولن في ألمانيا وبازل في سويسرا لكن تجربته الأنجح كانت مع منتخب النمسا.
كولر الذي خاض 53 مباراة دولية مع سويسرا ولعب معها في يورو 1996 تولى قيادة المنتخب النمساوي في نوفمبر 2011 واستمر معه حتى أكتوبر 2017 وقد حقق معه الإنجاز الأهم وهو التأهل إلى نهائيات يورو 2016.
المدرب المخضرم قاد النمسا في 54 مباراة فاز في 25 وتعادل في 13 وخسر 16، وقد سبق أن تُوج خلال مسيرته التدريبية بالدوري السويسري مرتين ودوري الدرجة الثانية الألماني بجانب كأس سويسرا وهو آخر ألقابه.
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