رسميًا - مؤمن سليمان مديرًا فنيًا للنجوم

أحمد سامي اعتذر عن استكمال مهمته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي النجوم تعاقده مع مؤمن سليمان؛ المدير الفني الأسبق للزمالك وسموحة السكندري، لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلفًا لأحد سامي.

سامي كان قد تقدم باستقالته أمس الثلاثاء، عقب الهزيمة أمام وادي دجلة بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

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وأوضح النجوم في بيان رسمي أنه قبل اعتذار سامي وكريم حسن شحاتة؛ مدير الكرة، عن استكمال المهمة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأشار بيان النادي أنه سيتم الإعلان عن الجهاز المعاون لسليمان خلال الساعات القليلة المقبلة.

النجوم؛ الصاعد الموسم الجاري إلى الدوري الممتاز، يصارع الهبوط في مؤخرة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة فقط من 24 مباراة، حيث فاز في خمس مباريات وتعادل في ست وخسر ثلاثة لقاءات أخرى.