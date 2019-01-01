رسميًا | ليون يُقيل مدربه ويضع مستقبل جونينيو على المحك

أعلن نادي ليون، عن إقالة مديره الفني سيلفينهو، على خلفية تراجع النتائج وآخرها الهزيمة من سانت إتيان في الديربي الذي جمع بينهما ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي، بهدف نظيف.

وعلى الرغم من أن سيلفينهو كان قد بدأ الموسم بقوة مع ليون، حيث حقق انتصارين كبيرين على أنجير بثلاثية نظيفة وموناكو بسداسية نظيفة، إلا أن النتائج تراجعت وحقق فقط فوزًا واحدًا خلال آخر 9 مباريات في مختلف البطولات.

فوز سيلفينهو الوحيد أتى على حساب لايبزيج في دوري أبطال أوروبا بهدفين نظيفين، بينما أخذ ليون في تلقي الهزيمة تل والأخرى مما جعلهم في المركز14 برصيد 9 نقاط وبفارق 12 نقطة كاملة عن باريس سان جرمان المتصدر.

الهزيمة أمام سانت إتيان كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، إذ لم تتردد إدارة ليون في إقرار الإقالة، لا سيما وفي ظل امتعاض الجماهير من الأداء المتواضع قياسًا بما تحتويه القائمة من لاعبين مميزين.

في الوقت نفسه، فإن مستقبل جونينيو، أسطورة النادي كلاعب، والذي يشغل منصب المدير الرياضي حاليًا، بات على المحك هو الآخر، وذلك وفقًا لما قاله جان ميشيل أولاس، رئيس النادي، والذي اعتبر أن مكان ليون الحالي ليس كما ينبغي أن يكون.

أولاس قال في تصريحاته لصحيفة ليكيب واضعًا الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل جونينيو "نادرًا ما كُنّا في هذا الموقف، سيكون على جونينيو التفكير، فلسنا في المكان الذي نريد أن نكون فيه بكل التأكيد."