رسمياً – ليون يعلن انتقال ندومبيلي إلى توتنهام

النادي الفرنسي أعلن رحيل لاعبه إلى صفوف توتنهام

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي ليون الفرنسي، رحيل لاعبه تانجي ندومبيلي إلى صفوف توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكلفت صفقة انتقال اللاعب صاحب الـ 22 عاماً، خزائن الفريق الإنجليزي 60 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 مليون إضافات.

ومن جانبه نشر الحساب الرسمي لنادي توتنهام على موقع تويتر، تغريدة يظهر فيها اللاعب وهو داخل النادي، ويقوم برفع قميص الفريق اللندني.

وكشف النادي الإنجليزي عن مدة عقد ندومبيلي، إذ ينتهي عقده في صيف 2025.

وشارك اللاعب الفرنسي مع ليون الموسم المنصرم في 34 مباراة بالدوري، سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع سبعة آخرين.

وبهذه الصفقة، يصبح تانجي ندومبيلي هو أعلي صفقة في تاريخ توتنهام بعد صفقة دافينسون سانشيز التي كلفت خزائن الفريق 36 مليون جنيه إسترليني.