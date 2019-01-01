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الدوري الإنجليزي الممتاز

رسميًا.. ليفربول يعلن رحيل ستوريدج ومورينو

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دانييل ستوريدج وألبيرتو مورينو خارج ليفربول رسميًا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا رحيل لاعبيه دانييل ستوريدج وألبيتو مورينو بنهاية الموسم الحالي.

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 وكان ليفربول قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بفوزه على مواطنه توتنهام السبت الماضي بهدفين للا شيء.

وتوجه ليفربول بالشكر لنجميه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في تغريدة تمنى لهما فيها الأفضل مستقبلًا.

ولم يشارك ألبيرتو مورينو مع ليفربول في الموسم الماضي سواء على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبأ.

أما ستوريدج فكان قليل المشاركة وفي حالات الضرورة فقط، أو كبديل في الدقائق الأخيرة من المباريات، حيث بدت الأفضلية في الوقت الحالي للمهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي في حال غياب روبيرتو فيرمينو.

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يذكر أن ليفربول كان قد خسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من تحقيقه لـ 97 نقطة، حيث فاز به مانشستر سيتي برصيد 98 نقطة.

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