رسمياً | ليفربول يتعاقد مع كوناتي

تدعيم قوي للخط الخلفي

أعلن ليفربول رسمياً عن التعاقد مع إبراهيما كوناتي من صفوف لايبزيج، ليصبح أولى صفقات الريدز الصيفية وتدعيم أول لدفاعه المهتز هذا الموسم.

وتم ربط قلب الدفاع طوال الأسابيع الماضية بالانتقال لصفوف النادي الإنجليزي، خصوصاً بعد تألقه على مدار الموسمين الماضيين في ألمانيا.

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وفعّل ليفربول الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع لايبزيج، والذي تبلغ قيمته قرابة 40 مليون يورو، من أجل التعاقد معه نهائياً.

اللاعب أبدى سعادته بالانضمام لصفوف الريدز، وأعتبر الأمر بمثابة التتويج للعمل الكبير الذي يقوم به مؤخراً، ولكن أكد أن تركيزه الآن منصب على أمم أوروبا للشباب.

مدرب ليفربول يورجن كلوب هو الآخر أشاد بالصفقة في حديثه مع الموقع الرسمي للنادي وأكد أن كوناتي سيضيف الموهبة والجودة لصفوف الفريق.

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كوناتي لعب لمدة أربعة مواسم بقيمص لايبزيج قادماً من سوشو، حيث حمل قميص الفريق الألماني في 95 مناسبة وسجل أربعة أهداف بالدوري.

ويتواجد قلب الدفاع الشاب حالياً مع منتخب بلاده فرنسا تحت 21 عاماً لخوص نصف نهائي أمم أوروبا للشباب المقررة في الأيام القادمة.