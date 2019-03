رسميًا.. ليفاندوفيسكي الهداف الأجنبي التاريخي للدوري الألماني

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح النجم البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي هو الهداف التاريخي لبطولة الدوري الألماني فيما يتعلق باللاعبين الأجانب.

وكان نجم بايرن ميونيخ قد سجل هدف فريقه الأول في شباك فولفسبورج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البوندسليجا.

وبهذا الهدف الذي سجله ليفاندوفيسكي، يكون النجم البولندي قد وصل إلى 196 هدفًا على مستوى البوندسليجا سواء بقميص بوروسيا دورتموند أو بايرن ميونيخ.

196 – Robert #Lewandowski has now scored 196 #Bundesliga goals, more than any other foreign player in Bundesliga history (Claudio Pizarro is on 195). Historical. #FCBWOB pic.twitter.com/EnhPvthhrg