رسميًا.. ليفاندوفيسكي الهداف الأجنبي التاريخي للدوري الألماني

نجم بايرن ميونيخ ليفاندوفيسكي يتخطى كلاوديو بيتزارو ويصبح الهداف التاريخي للأجانب في البوندسليجا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح النجم البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي هو الهداف التاريخي لبطولة الدوري الألماني فيما يتعلق باللاعبين الأجانب.

وكان نجم بايرن ميونيخ قد سجل هدف فريقه الأول في شباك فولفسبورج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البوندسليجا.

وبهذا الهدف الذي سجله ليفاندوفيسكي، يكون النجم البولندي قد وصل إلى 196 هدفًا على مستوى البوندسليجا سواء بقميص بوروسيا دورتموند أو بايرن ميونيخ.

196 – Robert #Lewandowski has now scored 196 #Bundesliga goals, more than any other foreign player in Bundesliga history (Claudio Pizarro is on 195). Historical. #FCBWOB pic.twitter.com/EnhPvthhrg

— OptaFranz (@OptaFranz) ٩ مارس ٢٠١٩

وبهذا الرقم حطم ليفاندوفيسكي رقم النجم البيروفي كلاوديو بيتزارو كأفضل هداف أجنبي ــ غير ألماني ــ في البوندسليجا.

أخبار سارة.. دوجلاس كوستا جاهز لمواجهة أتليتيكو مدريد

وسجل بيتزارو 195 هدفًا في البوندسليجا بقميص الأندية التي لعب لها، والتي كان أبرزها فولفسبورج وبايرن ميونيخ طرفي لقاء اليوم.