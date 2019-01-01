رسميًا | ليفاندوفسكي يجدد عقده مع بايرن ميونخ

تعرف على تفاصيل تمديد ليفاندوفسكي لعقده مع البافاري

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تمديد عقد المهاجم روبرت ليفاندوفسكي حتى 2023.

ليفاندوفسكي انضم إلى صفوف البافاري في 2014 قادمًا من بوروسيا دورتموند.

وقال النادي في بيان رسمي إنّ ليفا وقّع على عقد جديد يمتد إلى 2023 ليضمن تواجد المهاجم البولندي على رأس هجوم بطل الدوري الألماني.

وكان وكيل أعمال صاحب الـ 31 عامًا قد ذكر في تصريحات سابقة أنّ ريال مدريد يرغب في التوقيع مع اللاعب.

ليفاندوفسكي تحدث قبل سوق الانتقالات عن أنّ بايرن ميونخ بحاجة إلى صفقات جديدة ليستطيع المنافسة على جميع البطولات.

وتراجع البولندي في تصريحاته بعد انضمام فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة مؤكدًا أنّه يقدم الدعم المطلوب.