رسميًا .. ليستر يُسقط يونايتد ويمنح مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي

اللقب السابع في تاريخ الفريق

نجح فريق مانشستر سيتي، في حسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة لموسم 2020/2021.

مانشستر يونايتد المنافس الأقرب لسيتي، لعب اليوم ضد ليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد، طمحًا في تضييق الفارق مع المتصدر.

ولكن المباراة جاءت عكس ما تمنى أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر، حيث خسر الفريق بهدفين مقابل هدف.

ثنائية ليستر سجلها لوك توماس وشالار سوينجو، بينما جاء هدف يونايتد الوحيد عن طريق اللاعب الشاب ميسون جرينوود.

النتيجة تجعل رصيد يونايتد يتوقف عند 70 نقطة بعد 35 جولة من عمر الدوري الإنجليزي، بينما يأتي ليستر بالمركز الثالث بـ66 نقطة.

وهو ما يجعل مانشستر سيتي بطلًا للمسابقة، نظرًا لتربعه على الصدارة بـ80 نقطة قبل 3 مباريات على نهاية البطولة.

ويعتبر هذا اللقب هو السابع في تاريخ سيتي بالدوري الإنجليزي، بفارق كبير عن مانشستر يونايتد الأكثر تتويجًا بعد حصده اللقب 20 مرة.

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وأما بالنسبة لبيب جوارديولا فهذه المرة الثالثة التي يفوز فيها مع مانشستر سيتي بالدوري، حيث فاز به في موسم 2017/2018 و2018/2019.

ويطمح المدرب الإسباني في تعزيز نجاحه مع الفريق هذا الموسم نحو لقب أوروبي، عندما يلعب مع تشيلسي خلال شهر مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.