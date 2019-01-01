رسميًا - ليستر سيتي يقرر إقالة كلود بويل من تدريب الفريق

إدارة ليستر سيتي تقرر إقالة المدرب الفرنسي كلود بويل من تدريب الفريق بعد النتائج المحبطة التي يمر بها الثعالب في الفترة الأخيرة تحت قيادته.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلنت إدارة نادي ليستر سيتي عن إقالة مدربه الفرنسي كلود بويل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد النتائج المحبطة التي تعرض لها الفريق في الفترة الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما أكد بيانًا رسميًا صدر عن النادي وأكد من خلاله أن فترة تواجد بويل كمدير فني للفريق قد انتهت بداية من تلك اللحظة.

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وكان نادي ليستر سيتي قد تعرض لخسارة قاسية أمام نظيره كريستال بالاس بالأمس السبت ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي بأربعة أهداف لهدف وحيد.

وقاد بويل الفريق في 67 مباراة منذ توليه تدريب الثعالب، وحقق الفريق الفوز في 25 مباراة فقط منهم، وتعادل في 14 وخسر 28 مرة مسجلين 105 هدفًا ومستقبلين 104.

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ولعب الفريق 27 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم تحت قيادة بويل فاز في تسعة فقط منهم وخسر 13 مقابل خمسة تعادلات فقط، مسجلين 32 هدفًا ومستقبلين 38، وإجمالًا خاض 56 لقاء معهم في البطولة فاز في 19 وتعادل في 13 وخسر 24 منهم آخر أربعة لقاءات على ملعبة ووسط جماهيره لأول مرة منذ ديسمبر 1999.

جدير بالذكر أن المدرب الأسبق لفريق ساوثهامبتون كان قد تولى ليستر سيتي في أكتوبر 2017 ولا ينتهي تعاقده مع الفريق قبل نهاية الموسم المقبل.



