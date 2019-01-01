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رسميًا | ليدز يتعاقد مع حارس ريال مدريد

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كاسيا وقّع على عقد مع ليدز يونايتد ينتهي في 2023 بعد خروجه من حسابات مدرب ريال مدريد

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي إتمام التعاقد مع حارس مرمى ريال مدريد كيكو كاسيا بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف.

وسبق وانفرد Goal بالمفاوضات الدائرة بين فريق مارسيلو بيلسا وريال مدريد.

وأعلن نادي ليدز عبر موقعه الرسمي إتمام التعاقد مع حارس ريال مدريد صاحب الـ 32 عامًا بعقد ينتهي في صيف 2033.

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وأوضح النادي أن اللاعب سوف يرتدي القميص رقم 33 كما أنّ التعاقد معه جاء لأجل التنافس مع باقي الحراس على حجز مقعد أساسي.

وتالق كاسيا مع فريق إسبانيول بين 2011 حتى 2015 قبل الانضمام لريال مدريد ليصبح الحارس الثاني خلف كيلور نافاس، لكن بعد ضم تيبو كورتوا لم يحصل على أي دقيقة لعب.

وشارك الحارس الكتالوني مع منتخب إسبانيا خلال فترة تواجده في إسبانيول قبل اللعب بقميص الملكي مقابل 6 ملايين يورو.

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