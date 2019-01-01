رسمياً | لو سيلسو ينضم إلى توتنهام

الدولي الأرجنتيني إلى البريميرليج

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن توتنهام تعاقده رسمياً مع الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو قادماً من صفوف ريال بيتيس في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وشهدت الساعات الأخيرة نشاطاً كبيراً من سبيرز بتأمينه التعاقد مع لو سيلسو والمفاوضات مع باولو ديبالا وريان سيسنيون.

وذكر توتنهام عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعية أنه ضم لو سيلسو بعقد لمدة عام واحد على سبيل الإعارة.

وكان اللاعب سينضم للفريق بشكل نهائي في صفقة كانت ستبلغ قيمتها 55 مليون جنيه استرليني، وقد تزيد إلى 60 مليوناً لكن ذلك لم يحدث.

لو سيلسو كان قد انضم إلى ريال بيتيس قادماً من باريس سان جيرمان مقابل 22 مليون يورو هذا الصيف بعد اللعب معاراً الموسم الفائت.