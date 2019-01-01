النتائج المباشرة
فيرينزي

رسميًا.. لويس موريل يصدم ميلان وينضم لفيورينتينا على سبيل الإعارة

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
لويس موريل هدف ميلان في الميركاتو ينضم لفيورنتينا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي رسميًا تعاقده مع المهاجم الدولي الكولومبي لويس موريل لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة في أول أيام سوق الانتقالات الشتوية.

اختيارات المحررين

وكان لويس موريل قد ارتبط بالعديد من المفاوضات مع ميلان وعدة أندية إيطالية أخرى خلال الفترة الأخيرة، ولكن فيورنتينا كان أكثر جدية من الجميع.

وكان ميلان قد بدأ في مفاوضات مع موريل بعد تعثر ضم زلاتان إبراهيموفيتش، وكذلك بعد المستوى المخيب الذي قدمه جونزالو هيجوايين منذ بداية الموسم.

وخلال الأيام القليلة الماضية، اقترب موريل أكثرمن أي وقت مضى من الانضمام إلى صفوف ميلان، ولكن المفاوضات توقفت بشكل مفاجئ.

وبعدها بأيام قليلة، أعلن فيورنتينا رسميًا التوصل إلى اتفاق يقضى بانضمام نجم إشبيلية إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء.

يذكر أن لويس موريل قدم انطلاقة موسم رائعة رفقة إشبيلية هذا الموسم، مما جعله مطمعًا لعدد كبير من الأندية في إيطاليا وخارجها.  

الموضوع التالي:
رسميًا - استقالة موسى المحياني من الأهلي
الموضوع التالي:
جاكا: تعلمنا من الخسارة أمام ليفربول
الموضوع التالي:
أجويرو: مواجهة ليفربول هامة لكنها لن تحسم البريميرليج
الموضوع التالي:
مانشستر يونايتد أم سيتي ؟ ليون يحدد سعره النهائي لبيع ندومبيلي
الموضوع التالي:
بهدفه في كارديف – كين أفضل من يحتفل بالعام الجديد بالبريميرليج
إغلاق