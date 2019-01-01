رسميًا.. لويس موريل يصدم ميلان وينضم لفيورينتينا على سبيل الإعارة

لويس موريل هدف ميلان في الميركاتو ينضم لفيورنتينا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي رسميًا تعاقده مع المهاجم الدولي الكولومبي لويس موريل لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة في أول أيام سوق الانتقالات الشتوية. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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وكان لويس موريل قد ارتبط بالعديد من المفاوضات مع ميلان وعدة أندية إيطالية أخرى خلال الفترة الأخيرة، ولكن فيورنتينا كان أكثر جدية من الجميع.

وكان ميلان قد بدأ في مفاوضات مع موريل بعد تعثر ضم زلاتان إبراهيموفيتش، وكذلك بعد المستوى المخيب الذي قدمه جونزالو هيجوايين منذ بداية الموسم.

وخلال الأيام القليلة الماضية، اقترب موريل أكثرمن أي وقت مضى من الانضمام إلى صفوف ميلان، ولكن المفاوضات توقفت بشكل مفاجئ.

وبعدها بأيام قليلة، أعلن فيورنتينا رسميًا التوصل إلى اتفاق يقضى بانضمام نجم إشبيلية إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء.

يذكر أن لويس موريل قدم انطلاقة موسم رائعة رفقة إشبيلية هذا الموسم، مما جعله مطمعًا لعدد كبير من الأندية في إيطاليا وخارجها.