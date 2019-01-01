رسميًا - لوريس خارج قائمة فرنسا للإصابة

مايك ميجنان يعوض هوجو لوريس في قائمة فرنسا لمواجهتي أيسلندا وتركيا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

استبعد المدرب الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا حارس توتنهام هوتسبيرز هوجو لوريس من قائمة المنتخب بسبب الإصابة.

وتعرض لوريس لإصابة على مستوى الذراع الأيسر خلال مواجهة فريقه أمام برايتون ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي خسرها توتنهام بثلاثة أهداف للا شيء.

وبعد تعرضه للإصابة، بدا من الوهلة الأولى أنها لن تكون بسيطة، ما يثير الشكوك حول فترة غيابه التي قد تمتد لأشهر في حال تعرض لكسر.

وعقب المباراة بساعات قليلة، استبعد المدرب الفرنسي ديدييه ديشان الحارس لوريس من قائمة المنتخب المستدعاة لمواجتي أيسلندا وتركيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 خلال التوقف الدولي القادم والذي سيبدأ عقب انتهاء مباريات هذا الأسبوع من الدوريات الأوروبية.

وعوض حارس مرمى نادي ليل الفرنسي مايك ميجنان لوريس في قائمة المنتخب، ومن المتوقع أن يكون حارس ريال مدريد الحالي وباريس سان جيرمان السابق أريولا هو الحارس الأساسي للمنتخب في المباراتين المقبلتين.

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يذكر أن هوجو لوريس قدم مستويات متذبذبة خلال الموسم الحالي حتى الآن، لتأتي الإصابة وتكمل الأيام السيئة التي يعيشها الحارس الفرنسي منذ بداية الموسم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 5, 2019