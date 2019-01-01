رسمياً – لجنة المسابقات ترفض أي تعديلات في جدول الدوري بعد طلب أجيري

الأهلي قد هدد بالانسحاب من الدوري في وقت سابق في حال استمرار جدول الدوري بالشكل الحالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، على استمرار جدول الدوري في موعده دون إجراء أي تعديلات على مواعيد المباريات.

وبعد بيان اتحاد الكرة، يلعب الزمالك أمام الإنتاج الحربي يوم الخميس في الجولة الـ 31 من البطولة، ثم الجونة أو الحرس الحدود يوم 3 يونيو.

وأشارت لجنة المسابقات، إلى أن تمسك الجهاز الفني للمنتخب المصري، بانطلاق معسكر الفراعنة يوم 6 يونيو هو السبب في استمرار جدول الدوري دون أي تعديلات.

وبحسب البيان الصادر من لجنة المسابقات، فإنه سيتم الكشف عن موعد المباريات الأخيرة من بطولة الدوري، وكأس مصر يوم غد الأربعاء.

ومن المنتظر أن تسير مباريات الدوري كما تم الإعلان عنها في وقت سابق، ماعدا مباراة الأهلي والمقاولون العرب والتي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وبهذا يلعب الزمالك ثلاث مباريات عقب كأس الأمم الأفريقية، أمام الجونة أو حرس الحدود، ثم الإسماعيلي وأخيراً الأهلي.

الجدير بالذكر أن الأهلي، قد أعلن في وقت سابق أنه سينسحب من الدوري في حال تأجيل أي مباراة للفريق عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية.