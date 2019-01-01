رسميًا - لجنة الانضباط تؤكد عقوبة إيقاف حسين السيد وتغريمه

المحترف المصري قام بالاعتراض بطريقة عنيفة على حكم مواجهة النصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، الطعن الذي تقدم به الاتفاق بشأن قرار إيقاف محترفه المصري حسين السيد.

اللجنة كانت قد قررت معاقبة المصري، إثر ما بدر منه تجاه حكم مواجهة فريقه أمام النصر، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقام السيد بالاعتراض على الحكم بطريقة عنيفة تطورت إلى الاعتداء عليه، مما تسبب في إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجهه.

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وأعلنت لجنة الانضباط تأكيد عقوبة إيقاف حسين السيد لمدة أربع مباريات، تخصم منها مباراة الإيقاف التلقائي إثر الطرد، بجانب تغريمه 20 ألف ريال سعودي، موضحة أنه قرار قابل للاستئناف.

وسبق وأن غاب المحترف المصري عن المواجهة التالية أمام الشباب، ليغيب عن ثلاث مباريات في الفترة المقبلة، أمام الوحدة والفتح والاتحاد.

جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

على جانب آخر، قرر اللجنة إيقاف ماجد هزازي؛ لاعب أحد، لمدة مباراة واحدة مع تغريمه 10 آلاف ريال سعودي، إثر ما بدر منه خلال مواجهة الشباب، في قرار غير قابل للاستئناف.

وقام هزازي بتدخل عنيف على لاعب الشباب، مما أدى إلى طرد مباشرةً من قبل حكم اللقاء.

#لجنة_الانضباط_والأخلاق: إيقاف لاعب نادي #الاتفاق حسين سيد 4 مباريات رسمية، تخصم منها مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40,000) ريال. pic.twitter.com/wST0WGYtRN — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٣ أبريل ٢٠١٩

يذكر أن الاتفاق يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يأتي أحد في المركز الأخير بـ15 نقطة.