رسميًا | لا الجبال ولا المحمدي .. الأهلي يُعلن اسم مدربه في دوري يلو

الأهلي لم نجح في تفادي المصير الأسود

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا تجديد عقد مدربه روبرت سيبولدي ليواصل معه رحلته في الموسم القادم الذي سيقضيه الفريق في دوري الدرجة الأولى السعودي بعد هبوطه من دوري المحترفين.

الأهلي كان قد تعاقد مع المدرب الأوروجواياني في بداية مارس الماضي بهدف إنقاذه من الهبوط لدوري يلو، لكن المهمة فشلت ولم يستطع الفريق تفادي المصير الأسود بإنهائه الموسم في المركز الـ15 وقبل الأخير من جدول الترتيب.

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وارتبط النادي مؤخرًا بأكثر من مدرب عربي للعمل معه في الموسم القادم أبرزهم صالح المحمدي وفتحي الجبال، لكنه أعلن اليوم الأحد رسميًا تجديد عقد سيبولدي لموسم واحد.

ولم تُرحب جماهير الراقي كثيرًا بتلك الخطوة من إدارة ماجد النفيعي، بل توقع بعض المغردين أن يقود سيبولدي الفريق لدوري الدرجة الثانية أو على الأقل لعدم الصعود لدوري المحترفين موسم 2023-2024.

✍️ تجديد تعاقد

⚽️ الأورغوياني روبرت سيبولدي مدرباً للفريق الأول لكرة القدم

🗓 موسم رياضي واحد #الأهلي pic.twitter.com/iGG6BYFUQO — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 17, 2022

سيبولدي كان قد تُوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري المكسيكي موسم 2017-2018 حين تُوج باللقب، وكانت آخر تجاربه قبل الأهلي مع نادي تيخوانا المكسيكي، الذي قاده في 13 مباراة، ولم يحقق معه سوى انتصارين فقط و 5 تعادلات و6 هزائم.

يُشار إلى أن سيبولدي خاض مع الأهلي 7 مباريات في الدوري السعودي لم يفز سوى في واحدة وخسر 2 وتعادل في 4، وقد سجل الفريق تحت قيادته 10 أهداف واستقبل 12 هدفًا.