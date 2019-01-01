رسميًا - لايبزيج يتعاقد مع أمبادو من تشيلسي

لايبزيج يخطف أمبادو من تشيلسي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن نادي لايبزيج الألماني رسميًا التعاقد مع نجم تشيلسي الشاب إيثان أمبادو لموسم على سبيل الإعارة.

وكان أمبادو قد شوهد أمس في مدينة لايبزيج تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية والانتقال رسميًا إلى الفريق الألماني.

ولم ينضم النجم الويلزي صاحب الـ 18 عامًا فقط إلى قائمة تشيلسي المشاركة في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وكان لامبارد قد اعترف مؤخرًا أنه حاول التعاقد مع أمبادو حينما كان مدربًا لديربي كاونتي، حيث أكد أنه من المعجبين به ومن المؤمنين بموهبته.

ولم يعلن لايبزيج تفاصيل العقد الإضافية، ولكنه من المتوقع أن يتضمن أحقية الشراء بشكل نهائي بعد انتهاء فترة الإعارة المحددة.

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يذكر أن أمبادو لم يشارك مع تشيلسي خلال الموسم الماضي سوى في 5 مباريات فقط كانت جميعها في مسابقة كأس كاراباو التي خسر البلوز المباراة النهائية لها أمام مانشستر سيتي.