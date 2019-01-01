رسمياً | لايبزج يعلن تجديد عقد فيرنر

اللاعب هدف لبايرن ميونخ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن لايبزج رسمياً عن تجديد عقد نجمه المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر حتى 2023.

فيرنر عقده الحالي مع لايبزج ينتهي بحلول الموسم الجاري، وكان يحق له التوقيع مع أي نادي بداية من يناير.

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وذكر لايبزج في بيان عبر صفحاته الإلكترونية أن فيرنر أمضى عقداً جديداً حتى 2023، وتحدث تقارير عن وجود شرط جزائي.

"كيكر" قالت إن عقد فيرنر الجديد يحتوي على شرطاً جزائياً بقيمة 30 مليون يورو.

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وأشارت الصحيفة أن فيرنر قرر تجديد عقده بعد عدم تحرك بايرن لضمه هذا الصيف، ووصول فقط عرض من أتلتيكو مدريد.

وأكملت الصحيفة أن أتلتيكو عرض 40 مليون يورو، ولكن اللاعب الألماني رفض فكرة مغادرة بلاده.

ويلعب فيرنر مساء اليوم، الأحد، مع لايبزج أمام إينتراخت فرانكفورت بالجولة الثانية من البوندسليجا.