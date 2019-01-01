رسميًا .. لافيتزي يعتزل كرة القدم نهائيًا

قبل أن يتجاوز عامه الـ35

أعلن المهاجم الأرجنتيني إيزيكيل لافتيزي، انتهاء مسيرته الاحترافية كلاعب بعمر 34 عامًا، وذلك في منشور عبر مختلف صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتزال الدولي الأرجنتيني السابق اللعبة، بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها في الشرق الأقصى للكرة الأرضية، بتجربته الأخيرة مع فريق هيبي الصيني، التي بدأها عام 2016.

وكتب لاعب نابولي السابق عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي "ستكون مباراتي الأخيرة كلاعب كرة قدم محترف".

وختم الرسالة المقتضبة "كنت سعيدًا جدًا في الملعب، وسأتركه بشعور لا يصدق. شكرًا لكم جميعًا على هذا الحب".

وكان لافيتزي قد وصل ملاعب القارة العجوز، بانتقاله من سان لورينزو الأرجنتيني إلى نابولي في موسم 2007-2008، وظل مع الفريق لمدة خمسة مواسم، إلى أن قرر خوض تجربته الأوروبية الثانية والأخيرة مع باريس سان جيرمان.

وسجل مع أمراء الجنوب الإيطالي 48 هدفًا من مشاركته في 188 مباراة في مختلف المسابقات، ومع فريقه الباريسي السابق سجل 35 هدفًا في 161 مباراة، فيما اكتفى بـ35 هدفًا مع فريقه الصيني على مدار ثلاثة مواسم ونصف.

وعلى المستوى الدولي، مثل بلاد التانجو في 51 مباراة، خرج منها بتسعة أهداف، ويبقى إنجازه الأهم على الصعيد الدولي، فوزه مع المنتخب الأولمبي في وجود ليونيل ميسي بدور الألعاب الأولمبية 2008.