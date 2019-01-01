رسميًا - لاعب باريس سان جيرمان ينضم إلى المقاولون العرب

ذئاب الجبل يضمون صفقتهم الخامسة خلال الصيف الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي المقاولون العرب المصري اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع عبد الله ياسين؛ مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

اللاعب صاحب الـ25 عامًا وقع على عقود انتقاله لذئاب الجبل، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، تنتهي في نهاية موسم 2021-2022.

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الفرنسي صاحب الأصول المصرية خاض عديد التجارب الاحترافية الأوروبية خلال المواسم الماضية، حيث نشأ بصفوف البي آس جي، قبل أن يرحل عنه للعب لبولونيا وتراباني وأزيرو الإيطاليين.

وعقب رحلته بإيطاليا عاد إلى الدوري الفرنسي، لكن من بوابة لوريان، قبل أن يعود مرة أخرى لباريس سان جيرمان.

يذكر أن المقاولون تعاقد مع أربع صفقات أخرى خلال الصيف الجاري هي: إبراهيم عادل، محمد سالم، محمد عصام، وعبد الرحمن فاروق.