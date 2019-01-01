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رسميًا - لاعب الصفاقسي ينتقل إلى الجونة

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الجونة أعلن عن أربع صفقات دفعة واحدة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الجونة المصري عن تعاقده رسميًا اليوم الأربعاء، مع الإيفواري سيرج أكا؛ صانع ألعاب الصفاقسي التونسي.

صاحب الـ24 عامًا كان قد انضم للسي إس إس خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه لم يتمكن من حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق.

وشارك الإيفواري مع النادي التونسي في 7 مباريات فقط، سجل خلالهم هدف وحيد.

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وكان الجونة قد تعاقد كذلك مع ثنائي الأهلي المصري أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي على سبيل الإعارة، ومحمود الغرباوي؛ لاعب الاتحاد السكندري.

يذكر أن الجونة صعد الموسم الجاري إلى الدوري الممتاز بعدما كان قد هبط بنهاية موسم 2014-2015.

ويحتل الجونة حاليًا المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.

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