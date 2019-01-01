كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا

رسميًا - لاعب الجزائر الأفضل بالدور الأول من كأس أفريقيا 2019

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منتخبا الجزائر ومدغشقر نالا نصيبهما من الألقاب كذلك

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

اختار الاتحاد الأفريقي إسماعيل بن ناصر؛ لاعب وسط منتخب الجزائر، للحصول على جائزة أفضل لاعب بدور المجموعات، من كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

صاحب الـ21 عامًا حصد لقب الأفضل في مواجهتي كينيا والسنغال، بالجولتين الأولى والثانية من البطولة القارية.

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وشارك بن ناصر أساسيًا في مباريات المجموعات أمام كينيا والسنغال وتنزانيا، لكنه خرج بديلًا في اللقاء الأخير من الدقيقة 57.

في الإطار نفسه، حصل محاربو الصحراء على جائزة أكثر الفرق تطبيقًا لمبدأ اللعب النظيف بالمجموعات، بعدما حصل لاعبوه على أربعة إنذارات فقط خلال ثلاث مباريات.

على جانب آخر، اختار الكاف منتخب مدغشقر كمفاجأة دور المجموعات بعدما تأهلوا إلى دور الـ16 في أول مشاركة لها بالبطولة القارية.

مدغشقر حصدت سبع نقاط بالفوز أمام نيجيريا وبوروندي والتعادل أمام غينيا.

يذكر أن الجزائر تلاقي غينيا في دور الـ16، بينما تواجه مدغشقر منتخب الكونغو في الدور نفسه.

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