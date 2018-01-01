رسميًا - لازارتي مديرًا فنيًا للأهلي المصري لمدة موسم ونصف

الأوروجوياني يخوض ثاني تجاربه في الوطن العربي والأولى مع الشياطين الحمر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن سيد عبد الحفيظ؛ القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، التعاقد رسميًا مع الأوروجوياني مارتن لازارتي، لتولي المسؤولية الفنية للفريق، لمدة موسم ونصف، ينتهي بنهاية موسم 2019-2020.

الأوروجوياني قام بالتوقيع على عقود توليه المسؤولية، عقب اجتماع استمر قرابة الثلاث ساعات، في حضور عبد الحفيظ، وسمير عدلي؛ المدير الإداري، ووكلاء لازارتي.

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ووصل صاحب الـ57 عامًا أمس السبت، إلى القاهرة، بدعوى من محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء، والذي أدار المفاوضات معه على مدار الأيام الماضية، وفور وصوله إلى اتفاق شبه نهائي، دعاه لاستكمال المفاوضات بالقاهرة.

لازارتي صاحب بدأ مسيرته التدريبية في عمر الـ35، وقاد عددًا من الفرق الأوروجوانية، بجانب ريال سوسيداد الإسباني. (للاطلاع على سيرته الذاتية)

ومن المقرر أن يبدأ المدير الفني الجديد للفريق مهمته، عقب مواجهة النجوم غدًا الإثنين، والذي سيديرها محمد يوسف؛ المدير الفني المؤقت للشياطين الحمر، وكذلك عقب لقاء جيما الإثيوبي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، المقرر له 21 من ديسمبر الجاري، ليكون لقاء الداخلية بالدوري المصري هي أولى لقاءاته الرسمية مع المارد الأحمر.

يذكر أن مجلس القلعة الحمراء كان قد أقال الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني السابق للفريق، بعد وداع كأس زايد للأندية الأبطال من دور الـ16 أمام الوصل الإماراتي، وخسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا قبلها بالهزيمة أمام الترجي التونسي.