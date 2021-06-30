رسميًا .. كيم جين سو خارج النصر

اللاعب الكوري أصبح خارج قلعة العالمي

أعلن نادي النصر، عن رحيل لاعبه الكوري الجنوبي كيم جين سو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بشكل رسمي، وذلك بعد فترة من دراسة وضع اللاعب.

وكان جين سو يعاني من إصابة بقطع في وتر إكيليس، تسبب في غيابه عن الملاعب لمدة طويلة، بالإضافة إلى عدم قناعة مسؤولي النصر بالمستوى الذي قدمه.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن رحيل كيم جين سو لمدة موسم على سبيل الإعارة، إلى ناديه السابق جونبك الكوري الجنوبي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "وافقت إدارة نادي النصر على إعارة اللاعب الكوري كيم جين سو إلى نادي جونبك الكوري الجنوبي، وذلك لمدة موسم واحد، تمنياتنا لكيم بالتوفيق في تجربته القادمة".

قرار نادي النصر جاء بناء على رغبة من الجهاز الفني بقيادة البرازيلي مانو مينيزيس، والذي يرغب في تدعيم صفوف فريقه بعناصر أجنبية في مراكز أخرى.

وأبرم نادي النصر صفقتين حتى الآن، بالتعاقد مع الجناح البرازيلي أندرسون تاليسكا، والمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن نادي النصر سيتحمل جزءًا من راتبه السنوي، والذي يصل إلى 1.8 مليون دولار، مع تواجده مع نادي جيونبك.

وافقت إدارة نادي #النصر على إعارة اللاعب الكوري كيم جين سو إلى نادي جونبك الكوري الجنوبي ..

وذلك لمدة موسم واحد .



تمنياتنا لـ كيم بالتوفيق في تجربته القادمة 🙏 pic.twitter.com/wQYKJhj1ni — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 30, 2021

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