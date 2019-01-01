رسميًا| كورفا الإنتر يعاقب بالحرمان من حضور مباراة على خلفية العنصرية في ديربي ميلانو

بتكرار ما حدث مع كوليبالي في مواجهة نابولي، العنصرية ضد كيسي تكلف كورفا إنتر ميلان عقوبة جديدة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القنم حرمان ألتراس إنتر ميلان ــ الكورفا نورد ــ من حضور مباراة الفريق المقبلة على خلفية اتهامهم بالهتافات العنصرية في حق نجم ميلان كيسي.

وحسم إنتر ميلان ديربي ميلانو لصالحه، بعد تغلبه الأحد الماضي على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في قمة الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإيطالي.

وأثناء المباراة، تعرض نجم ميلان فرانك كيسي للهتافات العنصرية من قبل بعض أفراد الكورفا نورد، حيث لاحقوه بأصوات القرود في كل مرة يلميس بها الكرة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ مارس ٢٠١٩

وعلى خلفية ذلك، فتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقًا في الواقعة بعد انتهاء المباراة، من أجل التأكد من وجود هتافات عنصرية في حق اللاعب صاحب البشرة السمراء.

وبعدما تبين ذلك، قرر الاتحاد الإيطالي توقيع عقوبة على كورفا إنتر ميلان بالحرمان من حضور المباراة المقبلة للنيراتزوري.

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يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها اتهام جماهير إنتر ميلان بالعنصرية هذا الموسم، حيث حدث ذلك من قبل أمام نابولي بعد هتافات عنصرية في حق خاليدو كوليبالي.