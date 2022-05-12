رسميًا: كوتينيو ينتقل لصفوف أستون فيلا

أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل لاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى فريق أستون الفيلا بشكل نهائي.

وكان صانع الألعاب قد خرج لفريق البلوجرانا على سبيل الإعارة هذا الموسم للنادي الإنجليزي مع وجود بند لإمكانية الشراء.

ولم يتم تفعيل هذا البند، لكن أستون فيلا قرر إرسال عرض وافق عليه النادي الكتالوني، لتسهيل خروج كوتينيو وجني أموال تساعده في السوق المقبل.

حيث كان قد أعار برشلونة كوتينيو إلى أستون فيلا في سوق الشتاء الماضي، بعد وقت قصير من وصول تشافي هيرنانديز لتدريب الفريق، مع خيار شراء للإنجليز مقابل 40 مليون يورو.

ولم يقم فريق الدوري الإنجليزي بتفعيل خيار الشراء هذا، بل عرض 20 مليونًا على برشلونة لنقل متوسط الميدان، وهو عرض انتهى به الأمر إلى أن يبدو معقولًا للفريق الكتالوني.

❗ Acuerdo con el Aston Villa para el traspaso de Philippe Coutinho



🔗 Todos los detalles: https://t.co/ckQUGNIZ7b pic.twitter.com/OmcU9Y8Kk9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 12, 2022

وبهذا الانتقال يوفر برشلونة راتب اللاعب الذي كان يتحمل نصفه مع فريق أستون فيلا، وهو ما يساعده في الفترة المقبلة.

فخروج كوتينيو سيتيح الاستفادة من رسوم الانتقال لمساعدة النادي على إبرام الصفقات في السوق المقبل.

وتوفير راتبه سيساعد البلوجرانا في تجديد عقد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي وهو ما يعد أولوية للمدرب تشافي حسب ما قال.

اقرأ أيضًا..

سر تحول لوكاكو وصانع "ريمونتادات" ريال مدريد .. بينتوس رجل الظل في الملكي!

بعد حسم مصير هالاند .. نيمار ومبابي وصفقات "مملة" أشبه بالمسلسلات التركي!

"الذهب لا يصدأ".. أعلى 10 رياضيين دخلًا في العالم