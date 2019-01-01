رسميًا - كوبو ينضم لريال مايوركا على سبيل الإعارة

نادي ريال مدريد يعلن إعارة لاعبه الشاب الياباني كوبو لصفوف ريال مايوركا على سبيل الإعارة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ريال مايوركا عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو نجم ريال مدريد المنضم حديثًا للدوري الإسباني.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، وأكد من خلاله أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة بداية من الموسم الجاري.

💢من أجل عدد أكبر من الدقائق وفرص أكثر للمشاركة بالمباريات



🎌الياباني الموهوب كوبو يغادر النادي الملكي إلى ريال مايوركا معارًا لهذا الموسم 🤝 pic.twitter.com/oYqbGKYroJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 22, 2019

وستكون الصفقة لمدة موسم واحد فقط، حتى نهاية يونيو المقبل، يعود بعدها اللاعب لريال مدريد عقب انتهاء التعاقد.

وسيحضر اللاعب لمقر تدريبات النادي غدًا في الصباح ليتواجد في أول تدريب له رفقة الفريق، وستكون التدريبات مفتوحة للصحافة في أول ١٥ دقيقة.

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وكان اللاعب قد خرج من حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، وهو ما دفعه للخروج في إعارة للحصول على الدقائق.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد فضل العودة لإسبانيا عن طريق ريال مدريد بعدما كان معروضًا على برشلونة فريقه السابق الذي غادره سابقًا بسبب مشاكل بين النادي الكتالوني والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".