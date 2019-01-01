رسميًا - كريري مديرًا للكرة بالهلال

أولى قرارات عبد الله الجربوع الرئيس التنفيذي للزعيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي تعيين سعود كريري؛ قائد الفريق السابق، مديرًا لإدارة كرة القدم.

ويأتي تعيين كريري خلفًا لفهد المفرج، الذي تقدم باستقالته من منصبه مؤخرًا.

القرار تم إصداره من قبل عبد الله الجربوع؛ الرئيس التنفيذي للزعيم، عقب ساعات قليلة من توليه المسؤولية في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل.

قرارات الاجتماع الأول لمجلس الهلال - تعيين الجربوع رئيسًا تنفيذيًا

وأوضح الهلال أن اختيار كريري جاء بناءً على المسيرة الحافلة له في الملاعب السعودية والصفات القيادية التي يتمتع بها.

يذكر أن كريري كان قد أعلن اعتزاله اللقب في مايو من العام الماضي بعدما لعب لأندية الهلال واتحاد جدة والقادسية.

وخلال مسيرته في الملاعب حصل على 10 بطولات مع الفرق التي مثلها، بجانب مشاركته مع منتخب السعودية في كأس العالم 2006، والحصول على بطولتي العرب والخليج عامي 2002 و2003.